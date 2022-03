Covid: in Puglia il tasso di contagiosità è al 15 percento

È andato abbondantemente oltre 100mila il numero dei positivi al Covid 19 in Puglia. Sono esattamente 104.084 i contagiati che oggi comprendono i 3.020 casi registrati oggi dai 20.004 test. Per un tasso che si attesta al 15 percento. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi sono 846, nella Bat 261, in provincia di Brindisi, 264, in Capitanata 310, in provincia di Lecce 1.065 e in quella di Taranto 252. Altri 12 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 10 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 4 i decessi registrati nelle ultime ore. Rimane pressoché stabile la situazione negli ospedali pugliesi, con 575 ricoverati nei reparti di medicina (+13), e 26 pazienti in terapia intensiva (-1). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 1.418.