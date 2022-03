Covid: altri 7.392 casi e 4 decessi in Puglia

Scende di poco il numero dei positivi al Covid 19 in Puglia. Ma il tasso di contagiosità stimato al 21,7 percento rimane sempre alto. La percentuale è calcolato sui 33.982 test somministrati. Torna l’area metropolitana di Bari a essere la più colpita dal virus con i suoi 2.221 casi registrati oggi. Ne riporta poco meno al provincia di Lecce che ne conta 2.177. La situazione nelle altre province è di 491 casi nella Bat, 644 nel brindisino, 984 nel foggiano e 779 nel tarantini. E ancora 47 casi riferiti a residenti fuori regione e 19 la cui provincia di residenza non è nota. Complessivamente i casi di positività in Puglia sono 99.911 (3.418 in più rispetto a ieri) di questi 570 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (+10), e 28 in terapia intensiva (-1). Si contano altre 4 vittime. In 3.676 sono stati dichiarati guariti dal Covid 19.