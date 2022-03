Risalgono i casi di Covid a Giovinazzo

Il rialzo dei casi Covid a Giovinazzo è certificato anche dai dati forniti dal Comune. Il 16 marzo scorso, data dell’ultimo rapporto pubblicato, i contagiati in città risultano essere 197, a fronte dei 167 casi registrati il 4 marzo. Con un picco di 186 contagiati in un solo giorno proprio 3 giorni fa. Il virus in questi non ha risparmiato nessuna fascia d’età, persino tra gli ultra 90enni che fanno registrare 2 casi. Ma dove il Covid sta circolando di più è tra la popolazione scolastica e quella giovanile. Si contano infatti 21 nuovi casi tra i bambini al di sotto dei 10 anni e 24 nella fascia d’età tra i 10 e 19 anni. È forte anche tra i 20enni il balzo in avanti del contagio, sono 25 i positivi censiti nei giorni scorsi e 28 tra i 30enni. Ma come già detto nessuna fascia d’età è risparmiata da questa nuova ondata del contagio.