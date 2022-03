Il Covid 19 è in risalita anche a Giovinazzo

Nella settimana tra il 7 e il 13 marzo il numero dei nuovi contagi riscontrato sul territorio giovinazzese è stato di 126 casi. In crescita 7 casi rispetto ai sette giorni precedenti, quando ne furono riscontrati 119. A Giovinazzo viene quindi confermata una recrudescenza del Covid 19, come in tutte le città limitrofe, ma per fortuna in maniera minore per numero totale dei nuovi contagi. In tutta la provincia di Bari, nella settimana monitorata i nuovi casi sono stati complessivamente 8.684, ben oltre 2.500 casi in più rispetto alla settimana precedente. Molto spesso si tratta di reinfezioni, dovute alle varianti Omicron, tra cui la Omicron 2 che si è affacciata e che è stata rilevata nel 5 percento dei nuovi casi. Varianti che si diffondono rapidamente ma che sono poco aggressive rispetto alle precedenti. I vaccini costituiscono ancora un buono scudo nei confronti del virus. Vaccini a cui la popolazione giovinazzese ha data estrema fiducia, ricorrendo in massa alle 3 somministrazioni previste, con in più la quarta dose, destinata ai pazienti fragili e immunodepressi, a cui, secondo il bollettino settimanale della Asl Bari, hanno fatto ricorso 23 giovinazzesi, la settimana precedente erano in 9.