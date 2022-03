Covid: più di 8.500 nuovi casi e 10 decessi in Puglia

Più di 8.500 nuovi casi su 36.065 test effettuati. Questo riporta il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Con un tasso di contagiosità che sale ancora, fino ad arrivare al 23,6 percento. Sono 96.493 gli attualmente positivi in Puglia. La Regione nella sola giornata odierna segna 2.603 casi nella provincia di Bari, 578 nella Bat, 711 in provincia di Brindisi, 1.031 in Capitanata, 2.613 in provincia di Lecce e926 in quella di Taranto. Altri 45 casi sono riferiti a residenti fuori regione, di ulteriori 11 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano anche 10 decessi nelle ultime 24 ore. Peggiora, anche se lievemente la situazione negli ospedali pugliesi. Nei reparti ordinari sono ricoverati 560 pazienti (+10) e nelle terapie intensive 29 pazienti (+2). A essere giudicati guariti dal Covid 19 nelle ultime ore sono stati in 4.119.