Il tasso di contagiosità al Covid risale al 20 percento

Ancora un rialzo della curva del Covid 19 in Puglia. Per effetto della variante Omicron 2, secondo quanto riferito dal sistema sanitario regionale, rilevata su oltre il 40 percento dei nuovi casi. Una variante estremamente contagiosa ma poco letale, se chi la contrae ha ricevuto le dosi di vaccino previste. I dati odierni del bollettino regionale raccontano di 8.559 nuovi contagiati rilevati dai 42.163 test somministrati. Con un tasso di contagiosità che supera il 20 percento. Nel dettagli l’area metropolitana di Bari segna 2.500 contagi, la provincia di Lecce 2.683. Le due città e i loro territori di competenza, da sole rappresentano più della metà dei contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Non va molto meglio nelle altre province, con la Capitanata che supera quota mille contagi, 1.014 per l’esattezza, con la Bat che ne rileva 601, la provincia di Brindisi 845 e quella di Taranto 831. Tanti i casi anche tra i residenti fuori regione, sono 67, mentre per altri 18 contagiati la provincia di residenza non è nota. Sono 2 i decessi riportati nelle ultime ore. Torna ad avvicinarsi a quota 100mila il numero degli attualmente positivi al Covid, sono 92.101, ben 4.685 in più rispetto a ieri, e risalgono anche i numeri dei pazienti ricoverati negli ospedali, 550 nei reparti ordinari (+8), e 27 nelle terapie intensive (+5). I guariti nelle ultime ore sono 3.872.