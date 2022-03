Tornano i volontari della «2hands» ripuliranno zone del lungomare di Levante

I volontari della «2hands» si danno appuntamento domani alle 10,30 nella piazzetta del Gatto verde per riprendere le attività di pulizia di tratti della costa giovinazzese. Quello programmato è il primo di «cleanup», come l’associazione chiama i propri interventi, per il 2022, il trentesimo dalla sua nascita. L’obiettivo è quello di ripulire dai rifiuti diverse zone del lungomare di Levante. A chi volesse partecipare l’associazione chiede di portare con se guanti in lattice per una doppia protezione e di registrarsi al link https://www.eventbrite.it/e/30-cleanup-lungomare-di-levante-tickets-299051811017, e di osservare le misure di precauzione anti covid. L’associazione «2hands» è nata a Molfetta nel 2020, diventando presto una sorta di network a cui si sono affiliati i volontari di Giovinazzo, Ancona, Gravina, Bitonto, Macerata, Bari, Altamura, Matera, Palermo. Con una decina di sedi in tutta Italia. Nel corso delle loro attività hanno raccolto oltre 35.700 chilogrammi di rifiuti abbandonati lungo le coste e nelle campagne. Nel solo anno scorso i rifiuti raccolti hanno superato le 30 tonnellate con la sola «Campagna 30tons», un evento nazionale, e altre 20 tonnellate da raccogliere con «Adriatic Heroes», una campagna per rimuovere dal mare plastiche e rifiuti vari. Per il 2022, fanno sapere dall’associazione, sono in programma altri obiettivi ambiziosi che coinvolgeranno le collettività. Attraverso le loro attività, i volontari dell’associazione vogliono raccogliere e pubblicare informazioni scientifiche per diffondere maggiore consapevolezza sulle questioni ambientali che non possono più essere sottovalutate.