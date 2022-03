Con la benedizione delle targhe e la presentazione di un libro tornano «Quelli dell’Ive»

A tre anni di distanza dalla piantumazione degli ulivi davanti all’ingrasso dell’Istituto Vittorio Emanuele, l’associazione «Quelli dell’Ive» annunciano la presentazione delle targhe a ricordo degli ospiti dell’istituto e della loro volontà di guardare all’ulivo come simbolo di pace. Le targhe, posizionale nelle aiuole antistanti l’ingresso, saranno benedette dal don Mario nel corso di una cerimonia ufficiale, il 20 marzo alle 12,15. «La cerimonia cade in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, datata 17 marzo 1861 - si legge in una nota - per sentirci ancora più uniti con la nostra Patria, con tutta l’Europa, e in questo momento in particolare con l’Ucraina». Alla cerimonia parteciperanno le autorità comunali e gli ex allievi del Vittorio Emanuele. L’ente ha ospitato nel corso della sua lunga storia 8mila ragazzi dal 1868 al 1998, e ornando ancora indietro, al 1819, i ragazzi ospiti diventano 10mila. I numeri, ricordano «Quelli dell’Ive», sono tutti certificati. Dopo il lungo periodo di silenzio legato alle restrizioni per il Covid 19, l’associazione torna anche con la presentazione del libro «Ora mi vivi dentro», scritto da Mimmo Verrigni, ex allievo del Vittorio Emanuele ed edito da «Pav Edizioni». Una storia d’amore e di passione senza risparmio, tra gli alti e bassi della quotidianità. Il libro sarà presentato sempre domenica alle 17,30 nella sala San Felice. Insieme all’autore saranno presenti il presidente dell’associazione «Quelli dell’Ive», Saverio Nenna, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, l’assessore alla cultura, Cristina Piscitelli e il vice presidente del consiglio comunale Pietro Sifo che coordinerà i lavori. L’incontro ricorderà anche i 15 anni di vita e di attività dell’associazione nell’area metropolitana di Bari.