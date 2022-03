Avvisi Tari recapitati in ritardo, code alle Poste per i pagamenti

Colpa del recapito? Colpa di chi ha inviato in ritardo i plichi da far arrivare nelle case dei giovinazzesi? Fatto sta che l’arrivo dei bollettini Tari sta creando qualche sconcerto. I più fortunati si son visti recapitare i bollettini solo un paio di giorni prima la scadenza fissata per la prima rata, il 16 marzo. Con l’effetto che si sono create code corpose agli sportelli dell’Ufficio Postale, per paura di incorrere anche in una sanzione per il ritardo. In tanti poi aspettano ancora di vedersi recapitare i bollettini. Al di là delle legittime preoccupazioni, non dovrebbero esserci timori per le eventuali sanzioni. Non sono previste per i pagamenti in ritardo delle singole rate. Rimane il fatto che è inusuale recapitare gli avvisi di pagamento così a ridosso delle scadenze. Disguidi? Chissà, anche se, rispetto allo scorso anno i bollettini sono arrivati in anticipo. Occorre ricordare anche che quelli recapitati sono solo i primi tre avvisi. Il saldo dovrà essere calcolato in seguito. Di buono, ma non sappiamo se è per tutti gli utenti, appare esserci un piccolo ribasso nelle tariffe. Per quantificarlo con esattezza però, bisognerà aspettare che il servizio di economia del Comune faccia tutti i suoi calcoli.