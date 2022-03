Tornano i riti e le processioni Pasquali

Dopo due anni tornano i riti Pasquali e tornano le processioni. Lo ha annunciato la Conferenza Episcopale Pugliese che guarda con prudenza e con serenità al 31 marzo prossimo, data che segnerà la fine dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid 19. «È vivo desiderio dei Vescovi delle Diocesi pugliesi – si legge in un comunicato - ridare vita a questi momenti religiosi e sociali così importanti per il cammino delle nostre comunità ecclesiali, sapendo tener sempre insieme i percorsi di catechesi, i momenti celebrativi e le scelte di carità, così come ricordato nel documento “L’annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari”, pubblicato nel 2020 dalla Conferenza Episcopale Pugliese». Non sole le celebrazioni e le processioni Pasquali, la Conferenza Episcopale ha autorizzato anche i Comitati Feste Religiose a svolgere le attività loro proprie. L’autorizzazione allo svolgimento delle processioni ha però una prescrizione: i volontari del servizio d’ordine devono garantire lo svolgimento secondo le regole vigenti. Rimangono inalterate le disposizioni di sicurezza anti covid per le celebrazioni al chiuso «fino a nuove disposizioni».