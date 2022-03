Covid: In Puglia altri 6.999 contagiati e 17 decessi

È sempre alto in Puglia il numero delle vittime per patologie aggravate dal Covid 19. Sono 17 i decessi riportati nelle ultime 24 ore. Mentre oscilla il tasso di positività, oggi è al 17,8 percento, quale risultato dei 39.253 tamponi somministrati da cui sono emersi 6.999 nuovi casi. Circa la metà dei contagi sono registrati tra le province di Bari e Lecce che rispettivamente riportano di 2.043 e 2.111 casi. Nella Bat i nuovi contagi sono 540, nella provincia di Brindisi 657, in quella di Foggia 800 e nel tarantino 766. Continuano a essere registrati contagi, 62, tra residenti fuori regione e 20 la cui provincia di residenza non è nota. Continua la risalita degli attualmente positivi, 2.879 in più rispetto a ieri, per un totale di 87.416 contagiati. Scende invece il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi, se ne contano 542 nei reparti di medicina generale (-7), in terapia intensiva sono in 22 (-5). A guarire nelle ultime ore sono stati in 4.103.