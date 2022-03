Funzionalità ed estetica pari a zero: questa la ciclabile di Ponente

No. La pista ciclabile che si va realizzando sul lungomare di Ponente, proprio non piace. Per la sua funzionalità e per la sua estetica. Sono in tanti a dichiarare il loro disappunto. Lo fanno con i commenti sui social, lo fanno attraverso comunicati che ne denunciano anche la pericolosità. Ai tanti disappunti si aggiungono anche quelli del Comitato per la Salute Pubblica che paragona quella ciclovia come «la foto più autentica dell’amministrazione Depalma-Sollecito, tutta “chianconi”, “pezze” e “buchi”». Pezze e buchi, come li chiama il Comitato, che si stanno evidenziando sempre più con i lavori di realizzazione che avanzano. Tombini, buchi, manto stradale dissestato che non farebbero per nulla la gioia di chi ama andare in bicicletta. Come non ricordare quel Giro d’Italia con tappa finale a Bitonto che costò una rovinosa caduta proprio a Giovinazzo a un bel numero di professionisti, a causa di un tombino e al suo leggero avvallamento? «I guasti – scrive il Comitato – sono ormai limpidamente esposti al pubblico ludibrio. Piuttosto che riasfaltare per bene tutto il lungomare e adottare semplici soluzioni come la velocità ridotta. La Ztl, la pedonalizzazione, si sono preferiti i costosi, ingombranti e pericolosi “chianconi” con il risultato che ora è sotto gli occhi di tutti. Un lungomare deturpato, orrendo, pericolosissimo con tutte quelle buche, avvallamenti, tombini». Nel periodo estivo quel tratto di lungomare è chiuso al traffico veicolare, nei mesi freddi è poco frequentato da chi usa la bicicletta per spostarsi o fare moto sulle due ruote. E allora perché realizzare in quel modo la pista ciclabile? «L’Albo pretorio e le riunioni di Consiglio comunale sono già piene di cause e indennizzi a carico della comunità per incidenti e cadute – ricorda il Comitato - Tocchiamo ferro: ma cosa deve ancora accadere? Quale disgrazia sta cercando con il lanternino questa Amministrazione?». C’è poi quella ventilata partecipazione popolare, quelle decisioni da prendere con il consenso popolare, annunciate dieci anni fa in campagna elettorale. Tutto disatteso. «Perché gli amministratori non si sono mai degnati di aprire alla città su queste scelte ad un pubblico dibattito? Scelte che toccano il portafogli e la vita di ognuno. Perché non è stato mai indetto un civile confronto, alcuna assemblea cittadina su queste scelte che stanno manomettendo la convivenza civile: aree di parcheggio drasticamente ridotte, “chianconi” che rendono la vita difficile la vita di anziani e bambini, mobilità selvaggia, piste ciclabili deserte o impossibili». Sarà questo il biglietto da visita di Giovinazzo per l’estate 2022?