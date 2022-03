Covid: altri 8.211 casi e 9 decessi in Puglia

Come era prevedibile, i dati forniti oggi dal bollettino regionale sull’andamento del Covid 19 in Puglia, riportato di un altro balzo in avanti del contagio. Sono 8.211 i casi registrati su 36.618 test somministrati. Con il tasso di contagiosità che risale al 22,4 percento. Con una media di 1.300 casi al giorno la provincia di Lecce detiene il poco invidiabile record nazionale di contagi quotidiani. Oggi se ne contano 2.559. Non è da meno l’area metropolitana di bari che ne conta 2.237 nelle ultime 24 ore. Anche la provincia di Foggia supera quota mille, 1.002 per l’esattezza, e quella di Taranto che ne riporta 1.030. Raddoppiano i casi anche nelle altre due province pugliesi: 598 nella Bat e 699 nel brindisino. Salgono anche i numeri dei contagiati tra i residenti fuori regione, 64, e tra coloro la cui provincia di residenza non è nota, 22. Il numero dei decessi scende leggermente, sono 9 quelli riportati nelle ultime ore, mentre sale considerevolmente il numero degli attualmente positivi, sono 84.537, con un incremento di 3.127 casi rispetto alla giornata precedente. In discesa il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 549 (-15), mentre risale di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, 27. Risale per fortuna il numero dei pazienti guariti dal Covid, oggi sono 5.075.