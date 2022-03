Decontribuzione sud valida fino al 2029 ma approvata semestralmente

La decontribuzione sud, in termini tecnici nota come «agevolazione contributiva per il lavoro dipendente nelle regioni meno sviluppate» era stata inizialmente introdotta dall’art. 27 del DL 104/2020 (Decreto Agosto) solo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, salvo poi essere prolungata fino al 2029 dall’art. 1 commi 161 ss. della L. 178/2020 ma con una progressiva riduzione dell'aliquota.

E’ in sintesi uno sgravio contributivo valido per tutti coloro che sono già in forza o che verranno assunti nelle aziende che operano nel mezzogiorno in tutti i settori produttivi tranne nel lavoro domestico e agricoltura.

L’INPS è intervenuta con il recente messaggio n. 403/2022, comunicando che l’applicazione è prorogata fino al mese di competenza giugno 2022 a seguito dell'ok della commissione Europea.

Attualmente quindi, pur essendo già prevista la sua validità fino al 2029 viene riconfermata semestralmente dalla Commissione europea all’interno del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Per ovviare a ciò il Governo ha avviato un confronto con la Commissione, volto ad individuare una base giuridica differente, che possa consentire di prolungare la decontribuzione anche oltre la scadenza del Quadro temporaneo, rendendo di fatto stabile l’intervento nel medio periodo senza bisogno di proroghe semestrali.

Le regioni interessate sono in particolare Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre la quota di esonero sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista è pari al 30% fino al 2025, il 20% nel 2026 e 2027 ed il 10% nel 2028 e 2029.

Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, ma lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il diritto è invece subordinato al possesso del DURC regolare (documento unico di regolarità contributiva), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto dei collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.