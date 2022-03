Giovinazzo il 21 marzo ricorderà le vittime di mafia

«Ogni anno una città diversa, ogni anno un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità». È questo il 21 marzo, la giornata dedicata alla Memoria e all’impegno nel ricordo delle vittime innocenti di mafia. Il presidio di Libera di Giovinazzo, intitolato a Michele Fazio, per l’occasione ha organizzato la manifestazione titolo «Giovinazzo: semi di memoria e impegno» che si terrà, il 21 marzo appunto, alle 19,30 nella Parrocchia di Sant’Agostino. «Terramia. Coltura/Cultura» il sottotitolo scelto per la manifestazione, sarà improntata sul ricordo dei nomi delle vittime innocenti di mafia e sulle riflessioni guidate dalla lettura dei testi e canti utili ad approfondire il tema della memoria e dell’impegno «soprattutto in questo momento di tensioni internazionali». Nella mattinata dello stesso giorno, gli alunni degli istituti secondari di primo e secondo grado saranno coinvolti nell’iniziativa «Memoria, linfa per i semi del futuro» attraverso la lettura dei nomi delle vittime di mafia e nella partecipazione alla diretta della marcia nazionale che si svolgerà a Napoli con la testimonianza del presidente di Libera, don Luigi Ciotti.