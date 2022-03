Le scuole confermano: casi di Covid in aumento

La risalita della curva del contagio è confermata anche dal crescente numero di contagiati tra la popolazione scolastica. Soprattutto tra gli studenti delle scuole superiori. Sono 755 i casi registrati nelle 331 scuole monitorate nella provincia di Bari nella settimana tra il 7 e il 13 marzo. Con un incremento rispetto ai sette giorni precedenti del 44 percento, fa sapere il team Covid scuole. «Un dato – afferma la referente Sara De Nitto – che ci aspettavamo considerando l’aumentata socialità de ragazzi in questa fase e l’andamento della pandemia». Anche le classi interessate da provvedimenti di quarantena sono aumentate. Attualmente sono 67 in tutta la provincia con prevalenza quelle degli istituti secondari di secondo grado. Giovinazzo, nella settimana presa in considerazione, non ha fatto registrare nessun nuovo caso, ma nella settimana precedente furono 13 i casi rilevati.