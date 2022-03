Tornano gli appuntamenti in presenza organizzati dal Comitato per la Salute Pubblica

Dopo i lunghi mesi della pandemia, il Comitato per la Salute Pubblica torna ad organizzare incontri in presenza su temi di assoluta attualità e con relatori di primo piano. Il nuovo appuntamento programmato è per il 25 marzo alle 18 nella sala San Felice. «Veniamo da un grande passato, vogliamo costruire un grande futuro» è l’incipit dell’incontro a cui parteciperanno il docente di Storia dell’industria presso l’Università di Bari, Federico Pirro, e il presidente del Consorzio Asi. Paolo Pate. Per questo incontro, il Comitato intende invitare l’amministrazione comunale e tutte le forze politiche cittadine.