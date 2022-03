Scende al 15 percento il tasso di positività al Covid 19

Come ogni lunedì, i dati forniti dalla Regione sull’andamento del Covid 19 sono in discesa rispetto ai giorni precedenti. Il bollettino quotidiano riferisce infatti di 3.346 nuovi contagi a fronte di 22.249 test. Per un tasso di positività che è del 15 percento. I casi rilevati sono 944 in provincia di Bari, 261 nella Bat, 265 in provincia di Brindisi, 429 in quella di Foggia, 1.118 nel leccese, provincia che continua a presentare il maggior numero di nuovi contagi, nel tarantino 308. Ancora 17 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano altri 11 decessi. Il numero complessivo dei contagiati dal virus sale a 81.410 (1.258 in più rispetto a ieri), di questi 564 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della regione (+21), e 26 nelle terapie intensive (-2). «Solo» 2.055 i guariti dal Covid nelle ultime 24 ore.