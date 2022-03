Covid: la Puglia da oggi è in bianco

Da oggi la Puglia è in zona bianca. Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro Roberto Speranza, nonostante il lieve rialzo del numero di contagi. Un incremento che però non coinvolge i reparti ospedalieri destinati ad assistere i malati per Covid, che invece si vanno lentamente svuotando. Le terapie intensive infatti sono occupate per il 6 percento dei posti letto disponibili, la soglia di allerta è al 10 percento, i reparti di medicina generale sono occupati al 19 percento. Nel confronto con un anno fa, le terapie intensive erano al 31 percento, i reparti non critici al 39 percento. In dodici mesi le criticità negli ospedali sono nettamente migliorate, grazie alla campagna vaccinale, e i frutti raccolti, nonostante i contagi siano di nuovo in aumento, sono quelli del passaggio della Puglia in zona con minori restrizioni. Nel concreto cambia poco rispetto alla zona gialla. Solo qualche «libertà» in più nella fruizione dei luoghi pubblici. Intanto si aspetta la fine dello stato di emergenza legato al Covid 19, previsto per il 31 marzo.