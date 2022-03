Covid: Sale al 18 percento il tasso di positività in Puglia

Scende il numero dei casi positivi al Covid segnalato nelle ultime 24 ore, ma non cambia la percentuale del tasso di positività, che invece sale di qualche punto percentuale attestandosi al 18 percento. Il dato è rilevato dai 24.527 test somministrati e dai 4.422 nuovi casi registrati. Nella provincia di Bari sono emersi 1.265 nuovi casi, nella Bat 278, in provincia di Brindisi 381, in Capitanata 488, in provincia di Lecce 1.496, in quella di Taranto 470. Ancora 33 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 11 casi la provincia di residenza non è nota. Continua a salire il numero complessivo dei contagiati dal Covid 19, oggi arrivano a 80.152, con un più 1.397 in più rispetto a ieri. Le notizie più confortanti arrivano dalla situazione degli ospedali pugliesi, con numeri che sono pressoché invariati rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ordinari sono ricoverati 543 pazienti positivi al virus (+1), mentre nelle terapie intensive rimangono, come ieri, in 28. Sono poco più di 3mila i positivi al virus ritenuti guariti nell’ultima giornata. Ci sono ancora 2 decessi.