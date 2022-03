La pista ciclabile del lungomare di Ponente non finisce di stupire

«Generatori automatici di bruttezza». Così scrive Primavera Alternativa rivolgendosi agli amministratori comunali per quei cordoli che segnano la pista ciclabile sul lungomare di Ponente, già al centro di forti critiche. «Pensavamo che con la “curva del Kebabbaro” in piazza (lo spartitraffico che segna la ex statale 16 in pieno centro cittadino) e che con le centinaia di giganteschi salsicciotti rossastri in cemento posizionati in uno dei luoghi più belli della città si fosse toccato il fondo. E invece ci sbagliavamo». Il fondo, secondo Pva, adesso sono i salsicciotti grigi che si alternano a quelli rossastri sulla ciclabile ancora in costruzione. «L’amministrazione Depalma – Sollecito ha deciso con questa oscena arlecchinata, di superarsi – scrive Pva – Invece di pedonalizzare completamente il lungomare, altro cemento su cemento». Alla contestazione su una pista ciclabile stretta e a una sola corsia, adesso si aggiunge un nuovo motivo di disappunto. E chi la contesta vede in quei cordoli un pericolo per chi dovesse percorre la ciclabile, oltre che un ostacolo per i pedoni che attraversano la strada. «Brutta e pericolosa», «uno scempio», «un pugno nell’occhio», sono questi i commenti che si leggono sulla pagina social di Pva.