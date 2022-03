Covid: Continua la risalita della curva del contagio

Super di nuovo quota 5mila il numero dei positivi al Covid in Puglia. Il loro numero arriva a 5.348 su 30.171 test eseguiti, con un tasso risale al 17,7 percento. Ancora tani i casi registrati oggi nelle province di Bari e Lecce con rispettivamente 1.438 e 1.697 nuovi contagi. Meno alti, ma altrettanto importanti i contagi registrati nelle altre province, a cominciare dalla Bat che riporta 386 casi, il brindisino 392, il foggiano 725, il tarantino 628. Continuano a non mancare i casi censiti tra i residenti fuori regione, 21 e quelli la cui residenza non è nota,16. In rialzo anche il numero dei decessi, 20 nelle ultime 24 ore, così come risale il numero dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi, 542 oggi (+13). Scende a 28 il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-2). I guariti nell’ultima giornata sono stati 4.160.