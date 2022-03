Lentamente riprende a circolare il Covid, Giovinazzo in provincia è in controtendenza

Tutti gli indicatori sull’andamento del Covid 19 sono concordi. Il virus, anche se lievemente, negli ultimi giorni sta facendo incrementare il numero dei positivi. E questo dopo diverse settimane di discesa continua. In Puglia come in tutta Italia. Nella nostra regione è la provincia di Lecce a suscitare maggiori preoccupazioni con un rialzo del 22 percento in una settimana dei positivi. L’incremento dei casi di positività si avverte anche in provincia di Bari, con alcune eccezioni. Tra queste Giovinazzo che nella settimana tra il 28 febbraio e il 6 marzo ha fatto segnare un calo di contagi. Sono 119 quelli registrati nei giorni monitorati, nella settimana precedente erano 123. Per la campagna vaccinale, la quasi totalità della popolazione dai 5 anni in su ha completato il ciclo con le 3 dosi di vaccino. Mentre in 9 hanno ricevuto anche la quarta dose, quella destinata a pazienti fragili e immunodepressi.