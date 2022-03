Covid: altri 4.748 casi e 12 decessi in Puglia

Ancora un lieve rialzo dei contagi in Puglia. Sono 4.748 i nuovi casi rilevati dai 28.428 test somministrati. Per un tasso del 16,7 percento, non dissimile da quello di ieri. È sempre la Provincia di Lecce a far registrare il numero più alto di contagi, 1.464 (con una crescita del 22 percento in una settimana), mentre l’area metropolitana di Bari ne riporta 1.303. Nelle altre province pugliesi i casi registrati sono 389 nella Bat, 388 nel brindisino, 606 nel foggiano e 545 nel tarantino. Altri 41 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 12 casi la provincia di residenza non è nota. In risalita anche il numero dei decessi, 12 nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero degli attualmente positivi, oggi sono 77.587 (981 in più rispetto a ieri). In calo il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, oggi sono 529 (-14), rimane sostanzialmente stabile quello dei pazienti in terapia intensiva, 30 (+1). È sempre alto il numero dei guariti, 3.755, ma da qualche giorno i nuovi casi registrati giornalmente superano di nuovo le guarigioni quotidiane.