Giovinazzo è pronta ad accogliere i profughi dall’Ucraina

Giovinazzo si prepara ad accogliere eventuali profughi in arrivo dall’Ucraina. E per meglio coordinare le azioni si è costituito un gruppo di lavoro che coinvolge il Comune, la Caritas, il Ser Molfetta, le cooperative sociali e le associazioni impegnate nel terzo settore. Lo scopo è quello di mappare le disponibilità di strutture pronte all’accoglienza e i volontari che a vario tutolo siano disposti a gestire al meglio le persone che saranno accolte a Giovinazzo. Tutti gli interventi saranno coordinati dal Comune. Ci sarebbero già delle disponibilità ad accogliere i profughi.

Tutti gli interventi saranno gestiti in via prioritaria da strutture e da operatori formati. Per le eventuali altre disponibilità il Comune invita a rivolgersi agli uffici dei servizi sociali, mentre per le donazioni è attivo l’Iban della Diocesi IT35X07601 04 0000 00020 878708 Diocesi Di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi con la causale «Emergenza Ucraina».