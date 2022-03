La Regione mette a punto la macchina per l’accoglienza dei profughi dell’Ucraina

Emergenza profughi dall’Ucraina. La Puglia si organizza per la migliore accoglienza possibile a quelle persone, donne e bambini soprattutto, che arrivano, i primi sono già arrivati, o stanno giungendo nella regione. Lo fa con una serie di provvedimenti firmati dal presidente Michele Emiliano che ha istituito il «Comitato regionale per l’emergenza ucraina», con la Protezione civile in prima fila. Sono quattro i decreti emanati da Emiliano per questa fase dell’emergenza, che vedono innanzitutto la formazione del Comitato che sarà composto dai rappresentanti della Regione, dalle Prefetture, da rappresentanti delle Questure, dai comandi regionali di Carabinieri e Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dall’Anci, l’associazione dei Comuni e dall’Upi, le province pugliesi. I decreti prevedono anche l’individuazione di soggetti attuatori per il coordinamento delle azioni da mettere in campo in concorso con la Protezione civile regionale, comprese le procedure sanitarie. La macchina logistica è in moto, si avvarrà della collaborazione dei Sindaci dei comuni pugliesi per individuare quelle che il decreto chiama «soluzioni urgenti di alloggiamento e assistenza temporanee».