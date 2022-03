Torna a salire la curva del Covid in Puglia

La Fondazione Gimbe nell’ultima settimana ha osservato un lieve rialzo nei contagi in tutta Italia, e naturalmente anche in Puglia. A causa di quella che è indicata come la variante Omicron 2, capace di essere molto contagiosa ma che produrrebbe sintomi non seri. L’incremento dei contagi si avverte nella nostra regione da inizio settimana, e oggi conferma il trend in ascesa. Dai 27.807 test infatti sono risultati 4.713 nuovi casi con un tasso di positività che è quasi del 17 percento. Tre punti percentuali in più rispetto a ieri. È la provincia di Lecce l’area dove si registra una maggiore circolazione del virus. Oggi sono 1.488 i casi registrati con un più 22 percento in una settimana. Non va meglio nell’area metropolitana di Bari che segna oggi 1.311 nuovi contagi. Nella Bat i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 360, in provincia di Brindisi 386, in Capitanata 606, in provincia di Taranto 500. Sono 41 i casi riferiti a residenti fuori regione e 21 quelli la cui provincia di residenza non è nota. Ancora 7 i decessi registrati in tutta la regione. Sale a 543 il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi (+12) mente scende a 29 quello dei pazienti assistiti in terapia intensiva (-2). Sono 3.464 i guariti dal Covid nell’ultima giornata.