Covid: in Puglia 4.155 nuovi casi e 15 decessi

Rispetto a ieri il tasso di positività al Covid in Puglia si dimezza. Scende al 14,2 percento, ieri era oltre il 26 percento, risultata dai 29.169 test somministrati che hanno fatto emergere 4.155 nuovi contagi. Scende di poco anche il numero dei decessi: 15 nelle ultime 24 ore. I casi registrati nelle singole province pugliesi sono 1.162 nell’area metropolitana di Bari, 287 nella Bat, 328 nel brindisino, 595 in Capitanata, 1.305 nel leccese, 444 nel tarantino. Altri 24 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 10 casi la provincia di residenza non è nota. Riprende a crescere il numero degli attualmente positivi, complessivamente sono 75.364, con 241 casi in più rispetto a ieri. Di questi 531 sono i ricoverati nei reparti di medicina generale (-13), rimane a 31 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 3.899 i guariti nelle ultime ore.