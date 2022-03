​Alla corte di Luigi XIV: una rivisitazione storica a Regia Domus Borgo Sette Torri

Bellezza, storia, enogastronomia, arte, fotografia e beneficenza si fondono per un evento unico, ispirato al mood scelto per l’occasione: la rievocazione storica della corte di Luigi XIV. La dimora storica Regia Domus - Borgo Sette Torri, perla dello splendido insediamento rurale e residenza storica tra le più prestigiose di Puglia, ospiterà domenica 13 marzo la rievocazione storica della vita a corte di Luigi XIV.

I fotografi di Art Fashion Dream APS terranno uno shooting in abiti d'epoca, make-up e acconciature a richiamo dei momenti più significativi della vita a corte di Luigi XIV. Le modelle, in abito d'epoca, poseranno davanti ai migliori fotografi pugliesi che avranno la possibilità di vivere una esperienza formativa interessante. Inoltre, saranno indossati abiti realizzati con tessuti eco-friendly (Via Della Spiga Milano 2023). Le modelle porteranno gioielli artigianali, creati dall'artista Anna Laricchia. Il backstage sarà curato dai componenti del Direttivo e da alcuni soci di Art Fashion Dream tra cui make-up artist, hairstylist, stilisti, fotografi, artisti che daranno il loro supporto professionale alla riuscita dell’evento.

Nel pomeriggio, gli ospiti potranno assistere alla rievocazione storica della vita a corte di Luigi XIV: si terrà una pièce teatrale in costume, tratta dall'Avaro di Molière con Dario Diana, Maurizio De Vivo, Ada Interesse, Isa Gigante, a cura dell'Associazione "L'Occhio del Ciclone" (regia di Gianfranco Groccia). In un altro angolo della prestigiosa dimora storica, invece, si potrà ascoltare il quartetto d'archi ispirato al Rondò Veneziano con l’Associazione Camera con Vista e Anna Rita del Piano, mentre seguirà la presentazione del disco “The Sound of Breath” con Paolo Daniele e Nicola Lepore – voice off Monica Guerritore. Infine, si terrà una piccola esibizione dell'Abilband di Accordi Abili, per l'occasione formata da Leo Laguardia e Raffaele Convertino.

In serata, gli ospiti saranno deliziati da una degustazione di specialità gastronomiche pugliesi con la partecipazione di importanti brand a livello nazionale. Saranno, infatti, allestite delle food station a finger food. Si potranno anche assaggiare i rinomati sospiri di Bisceglie, ammirare le creazioni artistiche del maestro pasticcere Nicola Giotti, deliziarsi con i piatti creati dal prestigioso chef Giovanni Cifarelli che in diretta preparerà alcuni piatti con una pasta peculiare per le sue qualità nutrizionali. Il maestro panificatore Domenico Carlucci si dedicherà ai prodotti da forno e realizzerà sul momento alcune gustose creazioni artigianali.

Durante l'evento sarà possibile visionare un'area del Vito Gurrado Museum (temporaneamente allestita), dedicata ai gioielli contemporanei di cui uno donato dal maestro in favore della causa benefica. Alla serata prenderà parte una delegazione di Visititaly.eu, importante portale turistico nazionale in rappresentanza delle eccellenze del Made in Italy.