Forte balzo in avanti del Covid in Puglia

Nella giornata di oggi il bollettino quotidiano della Regione fa registrare un forte balzo in avanti del Covid 19. Sono 6.026 i cari riportati, su 22.875 tamponi somministrati. Con un tasso che raggiunge il 26,5 percento. Sono sempre le province di Bari e Lecce a far registrare il più alto numero di contagi, con 1.636 casi nell’area metropolitana di Bari, e 1.888 nella provincia salentina. Casi in risalita anche nelle altre province che riferiscono di 433 casi nella Bat, 461 nel brindisino, 812 in Capitanata e 733 nel tarantino. E ancora 43 casi riferiti a residenti fuori regione e altri 20 la cui provincia residenza non è nota. Sale drasticamente anche il numero dei decessi, 20 nell’ultima giornata, così come risale di 219 unità il numero degli attualmente positivi. Di questi 544 sono ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (+3) e 31 in terapia intensiva (+3). Continua a essere alto il numero delle guarigioni. In 5.787 sono stati dichiarati immunizzati dal virus nelle ultime ore.