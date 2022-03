A Giovinazzo continua a scendere la curva del Covid

Scende a 167 il numero dei contagiati dal Covid a Giovinazzo, 10 in meno rispetto al precedente rilevamento. Il dato ultimo è del 4 marzo, e sottolinea ancora 61 nuovi contagi avvenuti in 5 giorni, rallenta quindi al circolazione del virus in città, ma ancora non si ferma. Tra le fasce d’età maggiormente esposte al coronavirus risultano sempre i più piccoli, e quelli in età scolare. Presumibilmente è quella fetta di popolazione locale che ancora non è vaccinata. Non si hanno notizie di conseguenze serie tra gli attualmente positivi, pochi o assenti i sintomi, che comunque costringono chi ne è colpito, ad assumere precauzioni. Prima di tutto, tra le precauzioni, l’isolamento.