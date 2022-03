Sempre meglio la situazione Covid nelle scuole della provincia

Nella settimana tra il 28 febbraio e il 6 marzo si è registrato un ulteriore calo del Covid 19 in ambito scolastico. Dai 606 casi della settimana precedente, si scende a 535 casi nell’ultima settimana monitorata. Lo riferisce l’agenzia incaricata per la sorveglianza sanitaria nelle scuole della provincia di Bari. E’ però in controtendenza l’andamento del contagio negli istituti scolastici giovinazzesi. Proprio nella settimana presa in esame, i nuovi contagi tra la popolazione locale sono stati 13. Il rapporto non specifica in quali scuole siano stati registrati i contagi, ma immaginando di essere in linea con il rilevamento del Covid nel complesso delle suole provinciali, i maggiori casi sono attestati nelle scuole primarie. In tutta la provincia sono 38 le classi interessate da provvedimenti di quarantena, un numero che si è dimezzato rispetto alla settimana precedente.