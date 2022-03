Una tassa occulta per finanziare la pulizia meccanizzata delle strade

«Una tassa occulta». Così un nostro lettore definisce la sanzione comminata alle auto lasciate in sosta nelle ore e nei giorni previsti per la pulizia meccanizzata delle strade. «Una palese ingiustizia – dice ancora – perpetrata ai danni di tutti i cittadini giovinazzesi». Nella sua lettera il nostro lettore chiarisce i motivi di quello che lui stesso ritiene essere uno sfogo. «Rientrando a casa dopo aver accompagnato le mie figlie a scuola – racconta – ha parcheggiato la mia auto nelle vicinanze del supermercato Superking. E vi assicuro che in quella zona non è facile trovare parcheggio. Non mi sono ricordato che il lunedì mattina dalle 9 alla 11 passa l’automezzo per pulire via Bisanzio Lupis». Come conseguenza il nostro lettore si è visto comminare una sanzione di 29 euro. «Premetto – scrive il nostro lettore che ha firmato la sua missiva – che è importantissimo mantenere la città pulita, credo però che ci sia modo e modo di farlo». E spiega: «Se si pulisse un giorno solo ogni due settimane tutta una zona (perché comunque questa è la cadenza attualmente prevista), il cittadino quel giorno sarebbe sottoposto all'onere di parcheggiare un po’ più lontano da casa, però si troverebbe nella situazione in cui il lunedì rischia di beccarsi la multa su Via Bisanzio Lupis, il martedì se la becca se parcheggia su Via Cialdini, il mercoledì se parcheggia su Via Firenze, ed il sabato per finire se parcheggia su Via Toselli». Le vie indicate sono il quadrilatero all’interno del quale il nostro lettore vive. Per cui è costretto a dover ricordare ogni giorno dove non dover parcheggiare per evitare sanzioni. «Ovviamente – scrive ancora – per qualche giorno starò molto attento a dove parcheggiare perché 29 euro al giorno sono una bella “tassa”. Ma tra un mesetto, quando il ricordo della multa sarà meno vivido, sarà molto probabile che ci possa essere un’altra disattenzione e quindi un’altra “tassa” da pagare». L’amministrazione Comunale aveva annunciato l’avvio del servizio di pulizia meccanizzato delle strade. Lo ha varato «in via sperimentale» per raccogliere indicazioni su come meglio organizzarlo. Peccato però che a fronte di un servizio sperimentale le multe siano reali. Non c’è angolo della città in queste prime settimane dall’avvio della pulizia meccanizzata che non abbia visto gli agenti della polizia locale elevare sanzioni. «Ce lo potevano dire chiaramente che non avendo soldi per questo genere di servizio lo avrebbero fatto tassando in cittadini – conclude il nostro lettore – Sarebbe stato più corretto e non istituire in servizio a handicap come questo. Le alternative ad un sistema come questo ci sono e anche concettualmente più chiare ed oneste».