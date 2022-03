Covid: 1 decesso e 1730 nuovi casi in Puglia

Meno casi di contagio da Covid in Puglia, 1730 quelli registrati, come per ogni inizio settimana. Ma a fronte di un maggior numero di tamponi, 23.357 quelli lavorati nelle ultime 24 ore, rispetto a ieri. E questo porta il tasso di contagiosità al 7,4 percento. Tutte le provincie segnano meno un abbassamento piuttosto sensibile dei nuovi casi, a cominciare dall’area metropolitana di Bari e dal leccese, che nelle ultime settimane hanno sempre riportato all’incirca mille casi al giorno e che oggi rilevano rispettivamente 506 e 652 nuovi contagi. Numeri decisamente più bassi nelle altre province, come nella Bat che registra 139 nuovi casi, il brindisino 101, la Capitanata 194 e il tarantino 122. Numeri più bassi anche tra i contagiati residenti fuori regione, 15, e un solo caso riferito a persone la cui residenza non è nota. Anche sul fronte dei decessi si avverte oggi un abbattimento nei numeri, se ne conta uno in tutta la regione. Sale però il numero complessivo degli attualmente positivi, sono 565 in più rispetto a ieri con 541 contagiati ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-2) e 28 assistiti in terapia intensiva. Numero quest’ultimo, invariato rispetto a ieri. A essere giudicati guariti nelle ultime 24 ore sono stati in 1.164.