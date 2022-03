La pace è un sentimento, e come tutti i sentimenti, si coltiva. Non servono molte parole per spiegare quello che ha spinto le tante associazioni giovinazzesi ad organizzare una marcia per dire «no» alla guerra, e di essere al fianco di una popolazione costretta sotto le bombe a cercare di sopravvivere alla follia di pochi. All’appello hanno risposto in tanti, e tra i tanti molti i bambini. Il lungo serpentone umano ha mosso ieri mattina i primi passi da piazza Vittorio Emanuele andando a toccare punti «nevralgici». Come il molo di ponente, dove sorge una stele dedicata a Don Tonino e che si vorrebbe sia intitolato ai Costruttori di Pace, a piazza delle Rimembranze con il Calvario che a questo punto non è soli il simbolo della Passione di Cristo ma di tutte le vittime delle guerre, alla villa Comunale, al piazzale dell’Aeronautica. Con un popolo, quello giovinazzese, che per una volta è unito sotto le bandiere della pace.