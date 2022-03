Covid: Meno di 3mila casi e 2 decessi in Puglia

Scende sotto quota 3mila il numero dei casi censiti oggi in Puglia. Sono esattamente 2.929 i contagi registrati dai 19.003 test effettuati, pari al 15,4 percento, con il tasso di contagiosità che invece sale leggermente rispetto a ieri. I nuovi casi riportati sono 851 nella provincia di bari, 176 nella Bat, 207 in provincia di Brindisi, 380 in Capitanata, 925 in provincia di Lecce e 355 in quella di Taranto. Altri 22 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 13 casi la provincia di residenza non è nota. Nelle ultime 24 ore si registrano «solo» 2 decessi. Nonostante il minor numero di nuove positività, sale a 74.339 il loro numero complessivo, con un incremento di 83 casi. Per contro scende il numero dei ricoverati in ospedale. Si contano 543 pazienti assistiti nei raparti ordinari (-14) e 28 in terapia intensiva (-3). Di conseguenza il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è di 2.853 unità.