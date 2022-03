Sono arrivati a Molfetta i primi profughi dall’Ucraina

Ha superato il milione il numero dei profughi in fuga dall’Ucraina verso l’Europa in cerca di accoglienza. L’Italia è una delle loro mete e non solo per ricongiungimenti familiari. Stanno arrivando anche in Puglia. I primi sono sbarcati all’aeroporto di Palese, due donne e tre bambini, con destinazione finale Molfetta, dove ad accoglierli hanno trovato gli operatori di Metropolis che si occupano del servizio di accoglienza e integrazione per conto dell’ambito dei servizi sociali Moletta-Giovinazzo. Dopo i controlli sanitari, il tampone e il vaccino anti covid, se necessario, entreranno nel circuito Sprar, lo stesso che offre assistenza ai profughi e rifugiati da altre parti del mondo, offrendo loro l’opportunità di imparare la lingua italiana e la maggiore integrazione. È questa una prima risposta all’appello lanciato dalla Caritas diocesana che chiede la disponibilità a chiunque di poter offrire ospitalità ai profughi soprattutto se bambini.