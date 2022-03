Risale al 15 percento il tasso di positività al Covid in Puglia

Diminuiscono i casi di Covid in Puglia, oggi sono 3.811, ma diminuiscono anche i test somministrati, 25.375, per individuarlo. E questo porta il tasso del contagio al 15 percento, il doppio circa rispetto a ieri. Più o meno la metà dei casi registrati nelle ultime 24 sono nelle province di Bari e Lecce, con rispettivamente 1.023 e 1.201 contagi. Nelle altre province i nuovi contagiati sono 293 nella Bat, 287 nel brindisino, 546 nel foggiano e 424 nel tarantino. E ancora 29 casi relativi a residenti fuori regione e 8 nuovi contagi a persone la cui provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 12 decessi. Scende lievemente il numero degli attualmente contagiati, son 74.265 (-379), così come scende il numero dei ricoverati nei reparti di medicina generale, 557 quelli assistiti (-15 rispetto a ieri). Risale a 31 il numero dei pazienti in terapia intensiva (+2). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 4.178.