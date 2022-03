Frena la circolazione del virus in provincia, a Giovinazzo un piccolo rialzo

La discesa dei contagi nella provincia di Bari è graduale e costante. Nonostante qualche lieve rialzo che appare più che altro «fisiologico». Ma nel complesso la circolazione del virus nella settimana tra il 21 e 27 febbraio ha subito una frenata pari al 21 percento in meno del contagio rispetto ai sette giorni precedenti. Quel piccolo rialzo del numero di nuovi contagi si è avvertito tra altri comuni anche a Giovinazzo con 123 nuovi casi censiti, 23 in più rispetto alla settimana precedente. Al 27 febbraio i casi totali in città erano 177. Continua ad essere ai vertici della speciale classifica il numero dei vaccinati giovinazzesi che per il 92 percento hanno ricevuto al terza dose del vaccino. E già uno tra i pazienti fragili ha ricevuto anche la quarta somministrazione.