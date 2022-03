Covid: ancora 11 decessi e 3.388 nuovi casi in Puglia

Ancora un rialzo nel numero dei contagi quotidiani, sono oggi 3.888, ma il tasso di contagiosità si dimezza rispetto a ieri e scende al 7 percento, sui 54.775 test somministrati. Rimane la provincia di Lecce la più colpita al momento dal virus, registrando oggi 1.204 casi. Torna anche la provincia di Bari sopra quota mille, con i suoi 1.102 nuovi contagi, mentre rimane stabile la circolazione del Covid 19 nelle altre province. A cominciare dalla Bat che registra 282 casi, il brindisino 280, il foggiano 524 e il tarantino 463 contagiati. Ancora 20 casi sono riferiti a residenti fuori regione e 13 casi la cui provincia di residenza non è nota. Sono 11 i decessi registrati oggi in Puglia. Scendono i numeri dei ricoverati in ospedale, 572 nei reparti ordinari (-8 rispetto a ieri) e 29 in terapia intensiva (-6). Sono 4.738 i guariti nelle ultime 24 ore.