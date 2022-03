Covid: È sceso del 20 percento il numero dei contagi in una settimana

I contagi per Covid 19 sono scesi del 20 percento circa in una settimana. Lo riferisce la Fondazione Gimbe, anche se oggi il loro numero è in leggero rialzo. Con un tasso che risale al 15 percento. Dato ratificato dai 27.636 test somministrati da cui sono emersi 3.696 nuoci casi. E’ la provincia di Lecce a mantenere numeri al di sopra dei mille contagi giornalieri. Oggi ne sono stati registrati 1.170. Nelle altre province i casi riportati sono 923 nell’area metropolitana di Bari, 285 nella Bat, 3232 nel brindisino. 540 nel foggiano e 419 nel tarantino. Continuano a esserci casi riferiti a residenti fuori regione, 22, e la cui provincia di residenza non è nota, 14. Le vittime censite oggi per conseguenze dovute al coronavirus sono 9. Scende leggermente il numero complessivo dei contagiati, sono in tutta la regione 75.505, di cui 580 sono ricoverati nei reparti di medicina generale (-1 rispetto a ieri) e 35 in terapia intensiva (+2). Sono 3.739 nelle ultime 24 ore le persone giudicate guarite dal virus.