Gravi gli effetti del conflitto Russo – Ucraino sull’economia italiana

A causa del conflitto Russo – Ucraino si prevedono ulteriori rincari di non poco sul fronte energetico. Soprattutto per il costo del gas che come è noto l’Italia importa in grande quantità proprio dall’area di crisi. A dirlo è uno studio condotto dall’Osservatorio economico Aforisma che ha registrato già per il primo trimestre del 2022 un aumento del 131 percento. «Già la maggiore richiesta energetica connessa alla ripresa post pandemia – scrive la Fondazione – ha determinato uno squilibrio tra domanda ed offerta, adesso con il conflitto in Ucraina si prevede un ulteriore rialzo». Dal canto suo il Governo con i suoi provvedimenti sta cercando di calmierare i costi con alcuni interventi che vanno dalla riduzione dell’Iva e degli oneri generali, e questo potrà fermare gli aumenti per il prossimo semestre. Per la restante parte dell’anno, tutto dipenderà dal protrarsi del conflitto. Non solo rincari del gas, ma anche il settore alimentare sta cominciando a subire gli effetti della guerra in corso. Da una parte il rialzo del costo del grano importato da quell’area geografica, dall’altra il netto calo delle quotazioni del grano pugliese. A cui si aggiungono gli aumenti delle quotazioni del mais e della soia. Secondo la Coldiretti Puglia, l’Italia importa il 64 percento del proprio fabbisogno di grano, con l’Ucraina che è il secondo fornitore di mais destinato all’alimentazione del bestiame. «L’Italia – afferma la Coldiretti – è costretta a importare le materie prime agricole a causa dei bassi costi riconosciuti agli agricoltori». In questi anni si è perso un terzo della produzione nazionale di mais e sono scomparsi mezzo milione di ettari coltivati a grano per la miopia delle industrie di trasformazione che hanno preferito acquistare in modo speculativo sul mercato mondiale piuttosto che approvvigionarsi dal prodotto nazionale. E adesso con la guerra in corso anche il prezzo del gasolio rincarato anche del 50percento, sta mettendo in crisi l’intera economia nazionale.