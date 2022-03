Il ciclismo protagonista della ripartenza dello sport all’aperto

La ripartenza dei grandi eventi sportivi all’aperto vedrà la Puglia protagonista. Con il ciclismo in particolare, e già dal 3 aprile con il Giro d’Italia Handbike. Una prima per la Regione e da una città del Sud Italia, anche se al momento non si sa quale. Le competizioni sportive su due ruote sono state presentate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel Padiglione Puglia della Fiera del Levante. Hanno partecipato gli assessori regionali allo sport Raffaele Piemontese, al turismo Gianfranco Lopane e il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni. Oltre al Giro Hanbike, la Puglia sarà terreno di gioco per il «Gargano Bike Trophy», una gara di gran fondo che si svolgerà a Maggio, il Campionato italiano professionisti che dovrebbe partire da Giovinazzo con il traguardo posto ad Alberobello, a giugno, e ancora ad agosto la «Coppa San Sabino» e a settembre la «Coppa Messapica» e la «Targa Crocifisso». «Siamo stati protagonisti di investimenti in tutti gli sport – ha ricardato Piemontese – proponendo la Puglia come una palestra a cielo aperto dove rafforzare il connubio tra sport, salute, turismo e buona vita, partendo dalla bicicletta». Un simbolo, quello delle due ruote, che secondo l’assessore regionale può diventare il volano per la pratica di tutti gli sport ciclistici. Per i paesaggi, il mare, i borghi, ingredienti che hanno consentito quel «Patto di Mattinata» che vede coinvolti 26 sindaci pugliesi, che hanno l’intento comune di diffondere lo sport per la crescita sociale, culturale ed economica dei territori. Gli eventi in programma sono «l’occasione per fare il punto sull’interazione tra Regione, Anci Puglie e Patto di Mattinata» ha affermato il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma in qualità di delegato Anci per la mobilità sostenibile. Il suo ruolo nella conferenza stampa di presentazione degli eventi è stato quello di coordinatore della giornata in Fiera del Levante. «Bisogna – ha detto ancora - predisporre subito una strategia condivisa con interventi mirati, operativi e concreti tesi a lanciare la Puglia a divenire una delle regioni più attrattive per il turismo in bicicletta». Sullo sport in generale la Puglia sta investendo molto. Nel 2021 i fondi messi a disposizione sono stati pari a 55milioni di euro. Già in questo primo scorcio del 2022 la giunta regionale ha stanziato 800mila euro per lanciare un nuovo avviso pubblico, sarà diffuso nei prossimi giorni, per i grandi eventi sportivi destinati a federazioni sportive, comitati regionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite riconosciute dal CONI, associazioni e società sportive dilettantistiche e Comuni. E i primi grandi eventi riguardano il mondo delle due ruote.