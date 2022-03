Covid: in Puglia 3.302 nuovi casi e 13 decessi

Piccole variazioni del tasso di positività in Puglia. Oggi è del 12,3 percento, frutto dei 26.836 test effettuati da cui sono emersi 3.302 nuovi casi. Nella distribuzione tra le province, i casi registrati sono 839 nell’area metropolitana di Bari, 213 nella Bat, 231 nel brindisino, 517 in Capitanata, 1.053 nel leccese e 407 nel tarantino. Ancora 28 casi riferiti a residenti fuori regione e ulteriori 15 casi la cui provincia di residenza non è nota. Si continua a registrare un alto numero di decessi, sono 13 nelle ultime 24 ore. Scende per fortuna il numero dei ricoverati in ospedale che secondo il bollettino regionale sono 581 quelli assistiti nei reparti non critici (-12 rispetto a ieri) e 33 in terapia intensiva (-3). A guarire dal Covid nelle ultime 24 ore sono stti in 5.112.