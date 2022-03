Scende ancora il numero dei contagiati dal Covid a Giovinazzo

L’ultimo dato disponibile sulla situazione Covid a Giovinazzo, fissato al 27 febbraio scorso, 13 giorni dopo la precedente comunicazione, fa segnare il numero dei positivi a 177. Erano 210 il 14 febbraio, però proprio nel giorno del nuovo rilevamento c’è stato un leggero rialzo rispetto a quattro giorni prima. C’è anche da segnalare che tra la fascia d’età più colpita in questo periodo, è quella dei bambini, marcatamente quella tra 0 e 9 anni. Sono 30 nel periodo che intercorre tra i due rilevamenti. Altri 13 nuovi contagi sono compresi nella fascia d’età tra 10 e 19 anni. Sfiora quota 3mila il numero dei contagiati giovinazzesi da inizio pandemia. Per la gran parte hanno superato l’infezione, ma ci sono state una ventina di decessi tutti riferiti alle prime ondate della pandemia. Le conseguenze dell’ultima ondata non sono state «pesanti» per coloro che hanno contratto il virus, spesso si è trattato di contagiati asintomatici o con pochi sintomi, evidentemente grazie alla campagna vaccinale a cui i giovinazzesi hanno aderito nella quasi totalità.