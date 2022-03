Partita la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti covid

«È destinata ai pazienti fragili, malati rari, trapiantati e a tutti coloro che è necesasrio proteggere». Così ha affermato il neo assessore alla sanità pugliese Rocco Palese, annunciando l’avvio delle somministrazioni della quarta dose di vaccino anti covid. Le nuove vaccinazioni sono partirte nella giornata di ieri per coloro che hanno ricevuto al prcedente dose da almeno 120 giorni. In Puglia, come rivela il direttore del dipartimento salute, Vito Montanaro, i pazienti fragili sono circa 50mila. Con la nuova fase della campagna vaccinale, il diaprtimento della salute ha come obiettivo quello di confermare i risultati registrati con le prime tre somministrazioni. Risultati che hanno posto la Puglia ai primi posti tra le regioni italiane per numero di vaccini inoculati in relazione alla popolazione residente. «Cercheremo – ha affermato Montanaro – di continuare con gli stessi ritmi in modo da mettere in sicurezza quanto più possibile i pugliesi». Nella sola giornata di ieri sono state programmate cento vaccinazioni nei tre ambulatori attrezzati nel Policlinico. Tra loro trapiantati di rene, di fegato e pazienti in dialisi. Entro il fine settimana saranno attrezzati altri ambulatori in modo da consentire almeno 400 vaccinazioni al giorno. Il tempo previsto per la somministrazione della quarta dose del vaccino è stimata in circa due mesi.