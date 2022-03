Covid in Puglia: 4.316 nuovi casi e 14 vittime

Continua a scendere il numero complessivo dei contagiati dal Covid in Puglia, il bollettino regionale ne riporta 77.380, nonostante l’incremento giornaliero dei nuovi casi. Sono infatti 4.316 quelli censiti oggi sui 31.526 test somministrati. Per un tasso che risale al 13,6 percento. Torna sopra 1000 il numero dei contagi nelle province di Bari e Lecce. Rispettivamente sono 1.083 e 1.272. Risalgono anche nelle altre province con la Bat che ne segnala 350, il brindisino 306, il foggiano 641, il tarantino 623. Altri 27 casi sono di residenti fuori regione, e per altri 14 casi la provincia di residenza non è nota. Rimane sempre alto il numero dei decessi, 14 nelle ultime ore. Pressoché stabile la situazione negli ospedali, con i reparti ordinari che assistono a 593 pazienti (-2 rispetto a ieri) e le terapie intensive 36 ricoverati (+5). Un buon balzo in avanti lo fanno i guariti che nelle ultime 24 ore sono 6.242.