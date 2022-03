Dal 3 marzo partono le somministrazioni del vaccino Novavax

Da giovedì partiranno le somministrazione del Novavax. Il nuovo vaccino sarà a disposizione degli utenti che potrà essere inoculato ai soggetti over 18 anni, purché non abbiano ricevuto nessuna dose di altro vaccino. Per il Novavax sono previste due somministrazioni a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Il farmaco è stato distribuito ai centri vaccinali della Fiera del Levante a Bari, ad Alberobello, Molfetta, Polignano a Mare e Sammichele di Bari. Per le vaccinazioni non ci sarà bisogno di prenotazione, secondo il calendario messo a punto dalla Asl Bari. Per l’hub vaccinale di Molfetta, gli orari sono il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30. Il sabato dalle 9 alle 13. «Il Novavax – ha spiegato la coordinatrice hub del dipartimento di prevenzione – è il primo vaccino anticovid a base di proteine allestito con metodiche tradizionali e ha la stessa efficacia degli altri vaccini». Il nuovo vaccino si differenzia per il meccanismo d’azione. Con una efficacia, secondo gli studi clinici, molto alta. E’ il vaccino che potrebbe convincere gli indecisi alla somministrazione, ed è, sempre secondo gli studi, un’arma in più nella lotta alla pandemia.