Meno di 80mila i positivi al Covid in Puglia

Di non molto sopra le 79mila unità gli attualmente positivi al Covid 19 in Puglia. Il dato complessivo è in costante discesa, come pure il numero dei nuovi casi registrati che nelle ultime ore sono 1.537, rilevati dai 16.574 test somministrati. Per un tasso di contagiosità che scende al di sotto del 10 percento. Sono le rilevazioni effettuate la domenica appena trascorsa, quando cioè le attività delle unità sanitarie deputate alla somministrazione dei tamponi rallentano la loro attività, ma tutto sta ad indicare un miglioramento generale della situazione epidemiologica nella regione. Relativamente pochi i casi registrati nelle singole province. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi riportati sono 381, nella Bat 135, in provincia di Brindisi 103, in quella di Foggia 242, nel leccese 513, nel tarantino 141. Altri 18 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota. Rimane alto il numero dei decessi, 18 nelle ultime 24 ore, ma comincia a migliorare sensibilmente la situazione negli ospedali pugliesi con 595 assistiti nei reparti non critici (-15 rispetto a ieri) e 31 in terapia intensiva (-2). Di conseguenza continua ad essere decisa la salita del numero dei guariti dal virus, 1.865, meno dei giorni scorsi ma sempre di più rispetto ai nuovi casi.