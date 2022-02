Covid: oggi poco più di 2.500 e 9 decessi

Sono poco più di 2500 i nuovi casi di Covid in Puglia, emersi dai 22.695 test somministrati e per un tasso che cala al 11,2 percento. La curva del contagio arretra in tutte le provincie pugliesi a cominciare da quella di Bari che riporta di 664 casi. Nella Bat sono stati rilevati 164 nuovi casi, in provincia di Brindisi 200, in Capitanata 346 la provincia di Lecce 327 e quella di Taranto 327. Altri 19 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 11 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 9 decessi per patologie riconducibili al Covid 19. Continua la lenta discesa del numero di pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi. Sono 610 quelli assistiti nei reparti ordinari (-14 rispetto a ieri) e 33 in terapia intensiva (-6). A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 3.799.